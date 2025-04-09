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На видео попало, как дочь Ефремова выгнала журналистов из дома актера

Shot: Дочь Михаила Ефремова выгнала из дома актера журналистов

Дочь Михаила Ефремова выгнала журналистов из дома актера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Ситуация в доме Михаила Ефремова. Его дочь Вера пытается выгнать толпу журналистов из подъезда», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина держит дверь, а люди выходят. При этом на записи также слышно, что перед этим она попросила их покинуть дом.

По информации источника, актер еще не приехал в столицу.

9 апреля Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО. На момент выхода из колонии состояние Ефремова не изменилось: ему тяжело разговаривать и дышать. По словам адвоката Падалко, актер планировал провести пресс-конференцию, но не смог из-за своего состояния.

В феврале 2025 года актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

Ранее стало известно, какие сигареты Ефремов курил в колонии.

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