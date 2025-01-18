Автомобильный стартап Canoo признал себя банкротом

Американский электромобильный стартап Canoo подал в суд штата Делавэр заявление о банкротстве, сообщает auto.ru.

Отмечается, что Canoo рассчитывала получить финансирование по программе кредитования министерства энергетики США, но этого не произошло.

Стартап был создан в Калифорнии в 2017 году. Компания разрабатывала минивэны, фургоны и пикапы.

В 2022 году машины закупило NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) в качестве транспортных средств для доставки астронавтов на стартовую площадку для лунных миссий. Также у фирмы были контракты с американским минобороны и торговой сетью Walmart.

До этого известный производитель спортивных автомобильных кресел, компания Recaro, заявила о банкротстве.

Заявление о банкротстве было подано в окружной суд немецкого Эсслингена 29 июля. Эта новость стала неожиданной как для работников Recaro, так и для профсоюза IG Metall.

Если Recaro станет банкротом, у производителей спорткаров могут возникнуть проблемы, так как на рынке нет достойного поставщика спортивных кресел.

Ранее поставщики Mercedes, Stellantis, Volkswagen оказались под угрозой закрытия.