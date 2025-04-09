Уехавшему из колонии Ефремову не понадобился реанимобиль

Адвокат Падалко: актер Ефремов уехал из колонии не на реанимобиле

Народный артист РСФСР Михаил Ефремов отбыл из колонии в Москву по месту регистрации на обычной машине. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на его адвоката Юрия Падалко.

По словам юриста, его клиенту не понадобился реанимобиль вопреки распространившейся в СМИ информации.

«Я не знаю, откуда взялся этот реанимобиль. Это был фейк», — сказал он.

Падалко добавил, что на свободе актер собирается заняться лечением, а позже планирует вернуться к своей карьере.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

9 апреля актер Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО.

Ранее стало известно, что Ефремов бросил пить и курить в колонии.