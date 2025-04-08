Массовая драка краснодарцев на проезжей части попала на видео

В Краснодаре на видео попало, как мужчины устроили массовую драку на дороге

В городе Белореченске Краснодарского края местные жители устроили массовую драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Оказавшись на улице, между мужчиной и сотрудниками местного ЧОП произошла драка, в результате которой, 33-летнему жителю Белореченска были причинены телесные повреждения. От госпитализации мужчина отказался», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина дерется с сотрудником ЧОП, который наносит удары палкой. После того как конфликтующие падают на асфальт на проезжей части, к ним подбегает мужчина и начинает их бить.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту. Личности конфликтующих уже установлены, также назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

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