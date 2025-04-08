Подростки толкнули 14-летнюю школьницу под BMW в Нижнекамске, и это попало на видео

В Нижнекамске на видео попало, как подростки толкнули школьницу под машину BMW

В Нижнекамске подросток толкнул 14-летнюю школьницу под автомобиль BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижнекамск. Сейчас».

«Группа подростков спокойно шла по тротуару, когда один из них, по приколу, решил толкнуть знакомую под колеса проезжающего авто. По реакции парня видно, что он не хотел причинять девушке вред — это была глупая шутка», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек идут по тротуару, в этот момент один из подростков толкает школьницу под проезжающий черный автомобиль. На записи также видно, как от удара школьница отлетает.

По информации источника, в результате ДТП нижнекамка получила травмы, ее госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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