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Машину, «сжираемую пламенем», сняли на видео очевидцы в Санкт-Петербурге

В Петербурге на видео попал полыхающий на парковке автомобиль

В Санкт-Петербурге автомобиль загорелся на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Машину, сжираемую пламенем, сейчас тушат службы на Каменноостровском проспекте — а прохожие тем временем снимают себе эпичнейшие кадры на телефоны», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как горит припаркованная машина. На место происшествия прибыли экстренные службы города. На записи также видно, что пламя охватило машину полностью.

По информации источника, в момент возгорания водителя внутри автомобиля не было.

До этого сообщалось, что в автобусе в Колпино женщина напала на пассажирку с букетом цветов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажирки дерутся в автобусе.

По информации источника, нарушительница несколько раз ударила пассажирку с букетом по лицу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Кроме того, во Владивостоке водители устроили разборки на проезжей части.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте в Москве.

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