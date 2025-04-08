Петербурженка набросилась на пассажирку с цветами, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как женщина напала на пассажирку с цветами

В автобусе в Колпино женщина напала на пассажирку с букетом цветов. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«Две подруги нарушали общественный порядок и даже распивали алкоголь, а еще хотели забрать цветы у пассажирки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажирки дерутся в автобусе.

По информации источника, нарушительница несколько раз ударила пассажирку с букетом по лицу. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водители устроили разборки на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина на ходу сел в автомобиль оппонента, после чего автомобилисты вышли и продолжили конфликт на обочине дороги.

Кроме того, в Северной Осетии неизвестные угнали автомобиль в Ингушетию менее чем за четыре минуты, пока его водительница отошла в магазин.

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