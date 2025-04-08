Владивостокцы устроили «эпичные» разборки на проезжей части и попали на видео

В Приморье на видео попало, как водители устроили разборки на проезжей части

Во Владивостоке водители устроили разборки на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На Луговой автомобилисты устроили эпичные разборки — мужчина запрыгнул в движущийся автомобиль своего оппонента. Момент попал на видео», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина на ходу сел в автомобиль оппонента, после чего автомобилисты вышли и продолжили конфликт на обочине дороги.

До этого сообщалось, что в Амурской области два большегруза разорвало после столкновения. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что запчасти от фур разбросаны по дороге. По словам автора, на проезжей части лежит мотор и другие детали. Кроме того, на записи видно, как горит оторванная кабина одного из большегрузов. Также очевидцы сообщили, что один водитель лежит зажатым в другой кабине, которая оказалась на обочине дороги.

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