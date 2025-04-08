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Воры угнали машину из Северной Осетии в Ингушетию за 4 минуты

В Северной Осетии воры угнали авто в Ингушетию за 4 минуты
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Кадр из видео/Telegram-канал «Сапа»

В Северной Осетии неизвестные угнали автомобиль в Ингушетию менее чем за четыре минуты, пока его водительница отошла в магазин. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

«Я оставила машину заведенной, взяла только телефон, чтобы оплатить покупку QR-кодом, а буквально через три минуты и сорок семь секунд я вышла, и машины уже нет. Какие-то два мужчины перешли просто дорогу, сели и уехали на ней», — цитирует он потерпевшую автовладелицу, жительницу Беслана.

На опубликованном видео видно, что как только женщина отлучилась, к белому Volkswagen Polo подошли два человека, сели в него и резко развернулись. Впоследствии потерпевшей стало известно, что мужчины направились в сторону Ингушетии. В МВД Северной Осетии потерпевшую заверили, что следствие идет и установлены личности подозреваемых. В МВД Ингушетии на заявление потерпевшей не последовало никакой реакции спустя полтора месяца после угона.

Ранее на видео попали разорванные в клочья большегрузы после ДТП в Амурской области.

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