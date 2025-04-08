Грузовики Shacman начнут выпускать в России

Китайский производитель грузовиков Shacman организует в России сборку своих автомобилей. Об этом стало известно на пресс-конференции компании.

«ООО «Шакман Моторс» и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. готовят проект локализации производства техники на территории Российской Федерации», — говорится в тексте презентации, представленной на пресс-конференции.

Подробностей о том, какие машины компания планирует собирать в России и когда стартует выпуск машин, нет.

В феврале 2025 года «Шакман Моторс» остановила продажи грузовиков Shacman типа SX3258 на фоне его возможного несоответствия требованиям безопасности.

Всего в Россию было ввезено 15 тыс. потенциально опасных грузовых автомобилей Shacman типа SX3258, из которых 2,2 тыс. уже эксплуатируются.

Подробнее о соответствии автомобилей в России требованиям безопасности читайте в эксклюзивном интервью главы Росстандарта Антона Шалаева «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что китайский Shacman мог обмануть госорганы при сертификации в России.