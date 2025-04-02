В России возродят национальные краш-тесты автомобилей. Интервью с главой Росстандарта

Росстандарт отозвал с российского авторынка несколько тысяч опасных грузовиков Shacman SX3258, но на этом не все: целый ряд иномарок и отечественных моделей сейчас находятся «на карандаше» у агентства. В Росстандарте подчеркивают, что в стране также отозвано 1,5 млн машин со смертельно опасной подушкой безопасности Takata, но по отечественным дорогам еще ездят автомобили, которых сервисные кампании так и не коснулись. Помимо этого, ведомство намерено возобновить национальную систему краш-тестов RuNCAP. Об всем этом, а также о том, как автокомпании пытаются обманывать органы по сертификации, подсовывая на испытания «золотой образец», в интервью «Газете.Ru» рассказал глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.

В России отозваны китайские грузовики марки Shacman. Глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что эта проблема коснется и других китайских автомобильных брендов. Ваше ведомство наряду с Генпрокуратурой первыми отозвались на призыв министерства провести проверку. Сейчас у Shacman приблизительно 20 тысяч автомобилей зависло на стоянках. Какой у них статус, как их будут дорабатывать?

— Нельзя сказать, что начались отзывы различных автомобилей. Задача контрольно-надзорного органа, Росстандарта в данном случае, принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность автомобилей, эксплуатируемых на российских дорогах, независимо от того, где эти автомобили произведены, какой они марки, как они попали на российский рынок, неважно.

Принудительный отзыв, в который попали грузовики Shacman, — это не какая-то новая процедура.

Я могу привести один из наиболее известных примеров — еще в 2019−2020 годах были внеплановые проверки с экспертизой и испытанием школьных автобусов. У нас была одна из самых масштабных программ: отозвано свыше 4 тыс. импортных школьных автобусов. Принудительно было приостановлено действие одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

close Росстандарт

В итоге производителем совместно с импортером была подготовлена программа по устранению несоответствий. Она была согласована с Росстандартом и исполнена в полном объеме. И сейчас эти автобусы на наших дорогах ездят, мы абсолютно уверены в их безопасности. То же самое произошло в ситуации с Shacman.

Дальше импортер или лицо уполномоченное автопроизводителем должны составить программу мероприятий корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий, согласовать ее с Росстандартом и исполнить.

close Shaanxi Automobile Group Co

И как только нарушения будут устранены, соответственно, будет выполнено на ввезенных, но еще не реализованных грузовиках, то ограничение на их реализацию может быть снято. На самом деле все в руках автопроизводителей.

— Они что-то уже сделали?

— На сегодняшний день идет процедура согласования этой программы мероприятий. К сожалению, пока она не согласована.

— А по остальным машинам Shacman нет вопросов?

— В части контроля надзорной деятельности, мероприятий, которые мы проводили, пока речь идет только о модели Shacman SX3258.

— У каких-то других автокомпаний будут отзывать автомобили? Потому что министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил о трех компаниях, по которым есть вопросы.

— До момента завершения контрольно-надзорных мероприятий мы озвучивать их результаты не можем, потому что подтвержденных данных до этого момента нет. Действительно, в адрес ведомства из разных источников, опять-таки контрольного органа, поступает информация о несоответствии тем или иным обязательным требованиям безопасности. Наша задача всегда при поступлении этой информации — отреагировать.

close Росстандарт

Наша задача сыграть на предупреждение. Если же реакции никакой нет со стороны компании, а наши испытания, наши проверки подтверждают, что да, действительно нарушения имели место, тогда, к сожалению, приходим к крайней мере — это принудительный отзыв одобрения типа транспортного средства. Это наша постоянная работа как контрольно-надзорного уровня.

Кстати говоря, здесь не могу не отметить очень положительную роль различных отраслевых общественных объединений, вот того же Национального автомобильного союза, который постоянно нас информирует о возможных случаях нарушения обязательных требований. Наша задача проверить, но также и уведомить производителя в надежде, что он сам инициирует кампанию.

— Вы сейчас кого-то уведомляли? А можно назвать примеры, какие это автокомпании?

— Да, таких целый ряд, поскольку процесс идет, целый ряд таких уведомлений направлен, да. Однако, к сожалению, пока контрольно-надзорные мероприятия не закончены, могу сказать точно, это не только китайские автопроизводители, далеко не только они.

— Отечественные тоже?

Среди них могут быть и отечественные производители, да. Поймите, это не акция, это постоянная работа контрольно-надзорного ведомства.

— ОТТС на проблемные грузовики выдали экспертные лаборатории, которые испытывают автомобили перед сертификацией. Они должны были понять, что с ними что-то не так до того, как их выпустили в обращение. С ними как-то будете работать?

— Это правильный вопрос, действительно, колесно-транспортные средства для того, чтобы попасть на российский рынок и подтвердить оценку соответствия, проходят испытания в независимых аккредитованных лабораториях. Могу сказать совершенно точно, что у нас нет никаких причин не доверять тому, что делают аккредитованные спецлаборатории.

Как работает это на практике? При проведении сертификации в целях ввоза на территорию страны, поступает образец на испытание, четко соответствующий всем обязательным требованиям. Он проходит испытание, получает соответствующие протокол, сертификат и ОТТС. Впоследствии при массово