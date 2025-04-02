Белгородцы перевозили корову в багажнике «Жигулей» и попали на видео

В Белгородской области на видео попало, как корову перевозили на «Жигулях»

В городе Новый Оскол Белгородской области водитель решил перевезти корову в багажнике «Жигулей». Об этом сообщили в социальных сетях.

«В багажном отделении автомобиля перевозилась молодая телочка. Выражаем надежду, что столь необычное путешествие не доставило животному излишнего дискомфорта», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как корова, привязанная веревками, сидит в багажнике движущегося автомобиля. По словам автора видео, у водителя «Жигулей», в которых сидит животное, получается обгонять другие машины.

До этого сообщалось, что на трассе в Башкирии глухарь нападал на автомобилистов. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как птица нападает на прохожего: бежит за ним и кричит.

В пресс-службе минэкологии Башкирии прокомментировали инцидент. В ведомстве объяснили, что в настоящее время у глухарей брачный период, то есть токование. Таким образом, издавая своеобразные звуки, самец привлекает самок.

Ранее «бедная» собака бегала по МКАД и попала на видео.