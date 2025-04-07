Водитель на Lada в Татарстане сбил робота-доставщика и скрылся

В Иннополисе на видео попало, как водитель сбил робота-доставщика и скрылся

В Иннополисе водитель на Lada Largus сбил робота-доставщика и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут».

«Нападение на робота-малыша произошло случайно (а может, и нет) — водитель сдавал задом и ударил его», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль наезжает на робота, который двигается по пешеходному переходу. После ДТП машина уезжает.

До этого сообщалось, что в Москве задержали 43-летнего мужчину, который прыгал по крыше припаркованного автомобиля Toyota Prado и утверждал, что в машине находятся заложники.

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина стоит на крыше транспорта. Сотрудник правоохранительных органов пытался подыграть мужчине, но тот не поверил. Убедить москвича, что нужно спуститься с автомобиля, помогла его знакомая. После произошедшего медики осмотрели нарушителя и передали его правоохранителям.

Ранее водитель самосвала устроил дрифт на заснеженной дороге в Новой Москве.