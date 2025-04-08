В России резко выросло число угонов автомобилей

Крупнейшие страховые компании России зафиксировали всплеск числа угонов автомобилей за первые три месяца 2025 года, сообщают «Известия».

«В России всплеск угонов авто: за первые три месяца 2025-го их количество выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Больше всего таких преступлений было в феврале», — сообщили «Известиям» в Страховом доме ВСК.

По данным страховой компании, чаще всего угоняли грузовики — на них пришлось 54% случаев. В перечне популярных у злоумышленников авто также китайские Chery и Haval. В I квартале 2025 года регионом-лидером по числу краж стала Амурская область, потеснив Дагестан и Москву.

В «АльфаСтраховании» отметили рост числа заявленных по каско угонов в 1,6 раза в начале этого года по сравнению с 2024 годом.

До этого директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов сообщил, что по итогам 2024 года самыми угоняемыми марками авто в России стали Hyundai и Chery.

«В России было угнано свыше 350 авто, к ним относятся как легковые, так и грузовые. Первое место среди застрахованных автомобилей занимают произведенные в Китае, второе — корейские, третье — отечественного производства. Однако самыми угоняемыми транспортными средствами были автомобили марки Hyundai и Chery — разница в угонах в один автомобиль, затем идут марки Kia и ВАЗ», — сообщил он.

Ефремов пояснил, что причиной угона становится нехватка автозапчастей и сроки их поставок в РФ. Кража авто «под заказ», как правило, приходится на корейские машины, в том числе Santa Fe и Sorento.

Автомобили самых популярных в России китайских автокомпаний имеют серьезные бреши в защите от угона, коды доступа к ним можно купить на Aliexpress, выяснила «Газета.Ru». В зоне риска продукция Geely, Chery, Haval и Changan, криминальный спрос на китайские машины уже растет, говорят страховщики. Подробности — в нашем материале.

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