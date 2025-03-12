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Названы четыре самые угоняемые марки авто в России

В РСА назвали четыре самые угоняемые марки авто в России в 2024 году
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Константин Чалабов/РИА Новости

По итогам 2024 года самыми угоняемыми марками авто в России стали Hyundai и Chery. Об этом Lenta.ru рассказал директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

«В России было угнано свыше 350 авто, к ним относятся как легковые, так и грузовые. Первое место среди застрахованных автомобилей занимают произведенные в Китае, второе — корейские, третье — отечественного производства. Однако самыми угоняемыми транспортными средствами были автомобили марки Hyundai и Chery — разница в угонах в один автомобиль, затем идут марки Kia и ВАЗ», — сообщил он.

Ефремов пояснил, что причиной угона становится нехватка автозапчастей и сроки их поставок в РФ. Кража авто «под заказ», как правило, приходится на корейские машины, в том числе Santa Fe и Sorento.

Автомобили самых популярных в России китайских автокомпаний имеют серьезные бреши в защите от угона, коды доступа к ним можно купить на Aliexpress, выяснила «Газета.Ru». В зоне риска продукция Geely, Chery, Haval и Changan, криминальный спрос на китайские машины уже растет, говорят страховщики. Подробности — читайте в нашем материале.

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