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Автоэксперт назвал простой и эффективный способ защитить авто от угона

Автоэксперт Шкуматов: механические приспособления защитят авто от угона
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Константин Чалабов/РИА Новости

Профессиональные угонщики, которые воруют автомобили для разбора на запчасти или продажи в соседние страны, прекрасно знают все уязвимости электронных систем безопасности. Даже если в машине установлен маячок, злоумышленники доставят ее до нужного места, используя устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в интервью RT рассказал автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Мешают угону механические приспособления. Блокираторы руля, педалей, коробки передач. Это физические вещи, чтобы демонтировать которые нужно время. Поэтому угонщики обходят такие машины стороной», — отметил специалист.

Он добавил, что зачастую не спасают и уличные камеры, поскольку угонщики предварительно изучают их направления.

Как сообщил директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, по итогам 2024 года самыми угоняемыми марками авто в России стали Hyundai и Chery. Следом за ними идут марки Kia и ВАЗ.

Он пояснил, что частой причиной угона становится нехватка автозапчастей и сроки их поставок в РФ.

Ранее автовладельцев предупредили об изменениях в правилах госрегистрации машин с 1 марта.

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