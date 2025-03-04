Geely, Chery, Haval: вскрылась уязвимость китайских автомобилей перед угонщиками

Автомобили самых популярных в России китайских автокомпаний имеют серьезные бреши в защите от угона, коды доступа к ним можно купить на Aliexpress, выяснила «Газета.Ru». В зоне риска продукция Geely, Chery, Haval и Changan, криминальный спрос на китайские машины уже растет, говорят страховщики.

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Опрошенные «Газетой.Ru» автокриминалисты говорят, что у китайских автомобилей массового сегмента довольно низкая система защиты от автомобильных угонов, поскольку в самом Китае проблемы воровства недорогих транспортных средств нет из-за сложности сбыта таких автомобилей внутри КНР. Поэтому, к примеру, все модели концерна Geely, к которым относится и марка Zeekr, довольно простые для доступа программирования дополнительных ключей, рассказал руководитель центра «Угона.нет» Алексей Курчанов.

«В связи с этим открывается возможность для несанкционированного программирования новых брелоков в память штатной системы. Это основной путь, который используют для угона автомобилей», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Курчанов.

Аналогичная возможность несанкционированной записи новых ключей в память автомобиля есть у автомобилей концерна Chery (включая марки Exeed, Omoda и Jetour) и Great Wall (включая бренды Tank, GWM, Haval) — эти машины находятся в зоне повышенного риска, добавил он.

«Существует специальное диагностическое оборудование, которое находится в широкой продаже, и с его помощью можно это делать без дополнительных изысков», — констатировал Курчанов.

Чтобы попасть в салон и получить доступ к диагностическому разъему, злоумышленники взламывают дверные замки, отжимают двери, либо по VIN-номеру автомобиля, размещенному в открытом доступе под лобовым стеклом, изготавливают новые ключи, подходящие к замку конкретной машины , указал Курчанов.

«Если говорить о Chery, Geely, то все плохо у них. Защищенность штатного иммобилайзера зависит от персонального пин-кода для автомобиля. Чтобы работать с ключами, производитель по запросу дилера в течение двух-шести часов дает ему этот код. Но в самом Китае появилось оборудование, которое позволяет получить этот код из автомобиля, рассчитать его примерно за 20 секунд, минуя производителя», — объяснил «Газете.Ru» руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

Даже без применения специального оборудования для расчета пин-код под конкретный автомобиль можно купить на Aliexpress , такую услугу предлагает множество компаний, предупредил он.

Аналогичный принцип записывания в память новых ключей применяется во всех китайских автомобилях массового сегмента, включая Chery с ее брендами Exeed, Jetour и Omoda, Geely, Haval с брендом Tank, уточнил специалист.

Дорогие гибриды и электрокары, включая продукцию популярного в России бренда Li Xiang, гораздо лучше защищены от несанкционированного доступа, чем более дешевые и массовые китайские автомобили, указал Кондрашов.

Дополнительная противоугонная защита китайских кроссоверов массового сегмента в виде сигнализации с цифровой блокировкой двигателя или иммобилайзера с аналогичной функцией обойдется минимум в 40 тыс. рублей, оценил Алексей Курчанов из «Угона.нет».

«Если говорить субъективно, то технологии защиты от угона у китайских брендов похожи, и премиальные бренды из Китая лучше защищены от угона. Мы активно предлагаем клиентам сигнализации, в том числе спутниковые», — сказал «Газете.Ru» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

У автоугонщиков впервые стали самыми популярными модели Lada Долгое время лидерами по угонам в России были массовые автомобили корейских брендов Hyundai и Kia... 25 февраля 11:44

Какие угоняют чаще

Страховщики в России начали фиксировать угоны китайских автомобилей, рассказали «Газете.Ru» представители нескольких страховых компаний. За 2024 год и первые два месяца 2025-го в основном угоняли кроссоверы массового сегмента.

«Угоны происходили со следующими марками: Chery (модели Tiggo 4, 7 и 8), Voyah Free, Exeed VX, Changan UNI-T, Omoda C5, LiXiang L9, Jetour Dashing», — перечислили в пресс-службе «Т-Страхования».

В страховых компаниях подчеркнули, что угоны китайских машин пока не приобрели лавинообразный характер, поэтому сложно выделить каких-то однозначных лидеров по угонам.

В «Росгосстрахе» сообщили «Газете.Ru», опираясь на собственную статистику, что в 2024 году на китайские автомобили пришлось до 10% от общего числа зафиксированных угонов .

В качестве примеров угнанных китайских машин в «Росгосстрахе» назвали кроссоверы JAC JS6 и Changan CS75.

В портфеле «Зетта Страхования» в 2024 и 2025 годах отмечены случаи угона Geely.

«Тем не менее вероятно, что высокая стоимость и определенный дефицит запчастей могут повлиять на рост количества угонов автомобилей из КНР в будущем», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента розничного автострахования «Зетта Страхование» Елена Хахулина.

В 2025 году злоумышленники уже угоняли Toyota, Lexus, Skoda, Hyundai, традиционно были угоны автомобили «АвтоВАЗа», из китайских — Geely и Chery, то есть машины массового сегмента, которые чаще угоняют для разбора на запчасти, описал ситуацию старший управляющий продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев. Очевидных лидеров по угонам нет, добавил он.