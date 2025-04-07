В Москве выставили на продажу новый Nissan Almera, собранный на «АвтоВАЗе» 11 лет назад

В Москве продают новый Nissan Almera, простоявший 11 лет в гараже

В Москве появился в продаже новый седан Nissan Almera, собранный на АвтоВАЗе, сообщает Motor.

«На классифайдах обнаружили седан Almera тольяттинской сборки, который простоял в гараже 11 лет. Продавец утверждает, что автомобиль новый, «только что из салона», и в эксплуатации не был. На одометре всего 140 километров», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что комплектация средняя, с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 л. сочетается четырехступенчатый автомат. Цена солидная: за седан просят 1,4 млн рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за 8 лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.