Три бренда снизили цены на свои автомобили в России

«Автостат»: Solaris, Evolute и Exeed снизили цены на свои авто в марте

В России с 16 по 31 марта 2025 года цены на новые автомобили изменились только у трех марок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, кросс-хетчбэк Solaris KRX в комплектации Prestige подешевел на 18 тыс. рублей (-0,7%). Теперь он стоит 2,45 млн рублей вместо прежних 2,46 млн рублей.

Модель Evolute i-Pro стоит теперь меньше на 360 тыс. рублей (-12,6%). Таким образом, ее стоимость упала с 2,85 млн рублей до 2,49 млн рублей.

У Exeed подешевели две модели. Внедорожник VX стал дешевле на 350 тыс. рублей (- 5,6%) и оценивается уже в 5,94 млн рублей. Кроссовер RX стал доступнее на 100 тыс. рублей (-1,8%) только в топовой версии Flagship, цена которой отныне составляет 5,39 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее были раскрыты причины миллионных скидок на китайские автомобили.