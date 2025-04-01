Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три бренда снизили цены на свои автомобили в России

«Автостат»: Solaris, Evolute и Exeed снизили цены на свои авто в марте
close
Evolute

В России с 16 по 31 марта 2025 года цены на новые автомобили изменились только у трех марок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, кросс-хетчбэк Solaris KRX в комплектации Prestige подешевел на 18 тыс. рублей (-0,7%). Теперь он стоит 2,45 млн рублей вместо прежних 2,46 млн рублей.

Модель Evolute i-Pro стоит теперь меньше на 360 тыс. рублей (-12,6%). Таким образом, ее стоимость упала с 2,85 млн рублей до 2,49 млн рублей.

У Exeed подешевели две модели. Внедорожник VX стал дешевле на 350 тыс. рублей (- 5,6%) и оценивается уже в 5,94 млн рублей. Кроссовер RX стал доступнее на 100 тыс. рублей (-1,8%) только в топовой версии Flagship, цена которой отныне составляет 5,39 млн рублей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Ранее были раскрыты причины миллионных скидок на китайские автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами