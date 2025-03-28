Стала известна самая востребованная марка авто с пробегом у москвичей в феврале 2025 года

«Автостат»: на рынке авто с пробегом в Москве лидирует Lada

В феврале 2025 года самыми востребованными автомобилями у москвичей стали машины марки Lada. Об этом сообщает информационное агентство «Автостат».

«Самыми востребованными среди автомобилей с пробегом у московских покупателей в первые два месяца 2025 года были автомобили марки LADA, их приобрели 3,9 тыс. жителей столицы. На втором месте были подержанные автомобили Kia (3,7 тыс. шт.), на третьем – BMW», — говорится в сообщении.

Кроме того, на вторичном рынке в Москве популярностью пользовались Mercedes-Benz и Hyundai. Подержанные автомобили вышеперечисленных брендов составляют 35% от общего количества проданных на столичном рынке в январе и феврале 2025 года. Кроме того, самыми популярными марками автомобилей в столице стали Haval, Geely, Lada, Chery и Changan.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Granta в новый цвет «Фламенко». Для Lada Granta также предусмотрены белый цвет с названием «Ледниковый», серебристый «Платина», ярко-синий «Капитан».

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