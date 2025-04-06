Несовершеннолетний мотоциклист подлетел от удара Renault Logan и попал на видео в Вологде

В Вологде на видео попало, как 16-летний мотоциклист подлетел от удара Renault

В Вологде 16-летний мотоциклист столкнулся с Renault Logan. Об этом сообщает ГУ МВД России по Вологодской области в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в 22-50 час. напротив дома 13 по ул. 7-й Гвардейской произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» под управлением находящегося в состоянии опьянения 39-летнего водителя и мотоцикла «Эндуро», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль выезжает на встречную полосу движения, чтобы повернуть. В этот момент в машину врезается мотоцикл. От удара водитель подлетает, переворачивается в воздухе и падает на дорогу. На записи также видно, как запчасти разлетаются по проезжей части.

По информации источника, за рулем мотоцикла был 16-летний подросток. В результате ДТП водители пострадали, их госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Подмосковье водители подрались за парковочное место.

Ранее в Москве мужчину увезли на автомобиле в лес, чтобы вымогать деньги.