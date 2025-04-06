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В Нижегородской области четверо детей пострадали из-за водителя на летней резине

В Нижегородской области восемь человек пострадали при столкновении BMW и Mazda
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Telegram-канал «nimash»

В Нижегородской области при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек, в том числе четыре ребенка. Об этом сообщает NewsNN.

По данным портала, ДТП произошло около деревни Коробово в Городецком округе. Пострадавших госпитализировали.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, BMW и Mazda столкнулись на 11-м километре автодороги речка Белая — Федурино — Собалиха. Водитель первого транспортного средства ехал на летней резине и не справился с управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в Mazda. В результате произошедшего пострадали восемь человек.

В Москве 6 апреля на МКАД из-за непогоды столкнулись несколько автомобилей. Водитель снял последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что несколько автомобилей стоят с включенными аварийными сигналами. По информации источника, авария произошла утром на внутренней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов. Всего на небольшом участке дороги столкнулись пять автомобилей.

Ранее россиянам рассказали, когда менять шины на автомобиле.

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