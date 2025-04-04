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На видео попало, как вылетевшие из грузовика колеса парализовали МКАД

На МКАД разлетевшиеся из фургона колеса перекрыли движение и попали на видео

Фургон, перевозивший автомобильные колеса, врезался в самосвал на МКАД, в результате чего груз раскатился по проезжей части. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «Спецдорпроект».

Инцидент произошел 2 апреля на 99-м километре трассы, в этом месте МКАД проходит через нацпарк «Лосиный остров». На кадрах видно, что у правого края проезжей части остановился крупногабаритный четырехосный самосвал. Спустя некоторое время в него врезался другой грузовик. От удара правый борт фургона, перевозившего колеса, сорвало, и груз раскатился по проезжей части.

Из-за этого водители других машин во всех полосах остановились. Несколько колес перелетело через отбойник и оказалось на проезжей части противоположного направления, заблокировав движение и там.

Ранее стена огня перекрыла трассу в Кабардино-Балкарии после ДТП с газовозом.

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