Подросток на Lada устроил гонки с полицейскими и попал на видео в Казани

В Казани на видео попало, как подросток на Lada устроил погоню с полицейскими

В Казани 15-летний подросток на автомобиле ВАЗ-2109 пытался скрыться от полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань. Новости».

«Подросток на «девятке» устроил погоню с полицейскими. Вечером правоохранители попытались остановить ВАЗ-2109, который проигнорировал красный сигнал светофора. Водитель попытался скрыться, но в районе центрального стадиона его задержали», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Регион 116 Казань» опубликовал видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как серый легковой автомобиль уезжает от патрульных машин с включенными спецсигналами.

По информации источника, в автомобиле Lada оказались трое подростков в возрасте 15 и 16 лет, при этом самый младший из них сидел за рулем. К ответственности привлекли родителей водителя, а ВАЗ-2109 забрали на спецстоянку.

До этого сообщалось, что водители избили друг друга за место на парковке и попали на видео в Подмосковье.

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