Автомобили вспыхнули на парковке в Петербурге и попали на видео

В Петербурге на видео попали вспыхнувшие на парковке автомобили

В Санкт-Петербурге автомобили вспыхнули на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Две машины вспыхнули на парковке в Мурино. Возгорание произошло на Воронцовском бульваре. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на стоянке горят автомобили, при этом пламя охватило машины полностью. На записи также видно, что на месте происшествия собрались люди и приехали автомобили спецслужб.

До этого сообщалось, что в Москве мужчину увезли на автомобиле в лес, чтобы вымогать деньги. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин сажают москвича в серый легковой автомобиль и уезжают.

По информации источника, злоумышленники вывезли мужчину в лесополосу и стали вымогать еще 400 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов отследили маршрут, по которому двигались похитители. Так, им удалось задержать злоумышленников и освободить москвича.

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