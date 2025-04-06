Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобили вспыхнули на парковке в Петербурге и попали на видео

В Петербурге на видео попали вспыхнувшие на парковке автомобили

В Санкт-Петербурге автомобили вспыхнули на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Две машины вспыхнули на парковке в Мурино. Возгорание произошло на Воронцовском бульваре. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на стоянке горят автомобили, при этом пламя охватило машины полностью. На записи также видно, что на месте происшествия собрались люди и приехали автомобили спецслужб.

До этого сообщалось, что в Москве мужчину увезли на автомобиле в лес, чтобы вымогать деньги. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин сажают москвича в серый легковой автомобиль и уезжают.

По информации источника, злоумышленники вывезли мужчину в лесополосу и стали вымогать еще 400 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов отследили маршрут, по которому двигались похитители. Так, им удалось задержать злоумышленников и освободить москвича.

Ранее подросток на Lada устроил гонки с полицейскими в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами