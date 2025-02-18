Автовладельцев предупредили об изменениях в правилах госрегистрации машин с 1 марта

Юрист Кудерко: с 1 марта для постановки авто на учет не потребуется полис ОСАГО

С 1 марта вступят в силу обновленные правила государственной регистрации автомобилей. Об этом сообщила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Одним из ключевых изменений станет отмена обязательного наличия полиса ОСАГО при постановке автомобиля на учет. Ранее без этого документа регистрационные действия были невозможны.

«Важно понимать, что данное нововведение не отменяет саму обязанность страховать свою гражданскую ответственность – управление автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему влечет за собой административную ответственность», — сказала Кудерко.

По ее словам, с марта появится возможность снять с учета автомобили, находящиеся в угоне. Это позволит владельцам не платить транспортный налог, а также упростит процедуру прекращения права собственности.

Еще одним нововведением станет отказ в регистрации авто при неуплате утилизационного сбора. Федеральная таможенная служба и МВД организуют оперативный обмен данными для предотвращения случаев регистрации автомобилей без данного платежа.

Кроме того, снять машину с учета станет проще — теперь это можно будет сделать через портал Госуслуг, что позволит автовладельцам лишний раз не посещать ГИБДД, добавила адвокат.

До этого Кудерко предупреждала о штрафах за долгую «разморозку» автомобилей. Протокол об административном правонарушении могут составить, если водитель прогревает машину дольше пяти минут.

Ранее стало известно, что число изъятых у нетрезвых водителей авто выросло почти в 10 раз за два года.