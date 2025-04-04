«АвтоВАЗ» развеял слухи об остановке производства

«АвтоВАЗ» не планирует дополнительные остановки производства, заявила компания в сообщении для прессы.

«Текущее состояние «АвтоВАЗа» позволяет сохранять финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса. Мы в полной мере выполняем социальные обязательства перед коллективом и ведем работу над всеми новыми проектами. В настоящее время у нас нет планов по дополнительным остановкам производства», - отметили в компании.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что «АвтоВАЗ» может приостановить работу из-за провала продаж автомобилей.

По данным канала, спасение в этой ситуации — господдержка и обязательные закупки (например, для такси). Они могут помочь «АвтоВАЗу», который заметно теряет в конкуренции. Поэтому же глава компании ранее выступал за утильсбор.

В марте «АвтоВАЗ» реализовал 28,7 тыс. автомобилей Lada, что на 33% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с февралем 2025-го продажи Lada увеличились на 7%.

За месяц было реализовано 11,8 тыс. Lada Granta, 7,1 тыс. Lada Vesta, 1,9 тыс. пассажирских Lada Largus и еще 918 фургонов этой модели. Продажи внедорожников Lada Niva Legend в марте составили почти 3 тыс. единиц, Niva Travel — 3,4 тыс.

Также, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о «драматическом падении» продаж автомобилей в России на фоне дорогих кредитов и затоваривания складов иностранными машинами.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи новой версии Lada Niva Sport за 1,7 млн рублей.