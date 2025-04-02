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Президент «АвтоВАЗа» заявил о драматическом падении российского авторынка

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о драматическом падении авторынка РФ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о «драматическом падении» продаж автомобилей в России на фоне дорогих кредитов и затоваривания складов иностранными машинами.

«Драматическое падение рынка в марте и итоги I квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка, на который оказывают негативное влияние высокая ключевая ставка, ужесточение требований к заемщикам и общих условий выдачи кредитов со стороны ЦБ, а также почти полумиллионные стоки автомобилей иностранных брендов, завезенных в 2024 году, что приводит к беспрецедентному необоснованному демпингу, и другие неблагоприятные факторы», — приводятся слова Соколова в релизе компании, посвященном результатам продаж Lada в марте.

В такой ситуации важны взвешенные регуляторные решения по доступности кредита и лизинга для покупателей, баланса запасов импортных машин, а также производства и продаж российских автомобилей, добавил глава компании. Такие меры необходимы для того, чтобы нынешние негативные тенденции не переросли в критическое падение продаж, предупредил он.

В марте 2025 года «АвтоВАЗ» реализовал 28,7 тыс. автомобилей, что на 33% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев заявил «Газете.Ru» о намерении возродить национальную систему краш-тестов RuNCAP.

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