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Выброшенного щенка, бегущего за машиной хозяина, сняла видеокамера в США

В США на видео попал выброшенный щенок, который бежал по пустыне за авто хозяина

В пустыне в штате Аризона (США) пассажир выбросил из машины щенка, который затем долго бежал за автомобилем. Об этом сообщает New York Post.

«Камеры видеонаблюдения в городе Сюрпрайз зафиксировали момент, когда красный кроссовер подъезжает к концу авеню Пеория в субботу. На кадрах видно, как пассажирская дверь распахивается, и из нее выскакивает маленькая черно-белая собака, а кто-то внутри машины говорит: «Пока-пока», — отмечается в публикации.

После этого пассажир быстро захлопнул дверь и машина уехала, а брошенное животное побежало за ней. Свидетельницей этой сцены стала местная жительница Джоанна Буесен, которая выгуливала своего щенка. Она подобрала оставленную хозяевами собаку и передала ее в приют.

Инцидент расследует местная полиция, ей сообщили номер автомобиля, из которого выбросили животное.

Ранее австралийские полицейские поймали за рулем водителя, лишенного прав на 92 года.

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