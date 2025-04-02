Выяснилось, что на тротуаре в Москве дрифтовал спортсмен MMA

SНОТ: водителем, который чуть не сбил женщину во время дрифта, оказался боец ММА

В Москве боец ММА, хвастаясь перед друзьями, чуть не сбил женщину. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«Он частенько гоняет свыше 200 км/ч: однажды хвастался, что разогнался до 246 км/ч. Ибрагим Г., который сейчас объясняет полицейским свое опасное поведение за рулем «Гранты», в 2023 году дебютировал в смешанных единоборствах на одном из московских турниров», — говорится в сообщении.

По информации источника, мужчина снимал на камеру, как нарушал правила ПДД, и выкладывал в социальные сети. Своим подписчикам он показывал, как ездит со скоростью 246 км/ч и как много штрафов ему приходит.

Также сообщается, что за последний год нарушитель получил 108 штрафов, при этом большинство из них за превышение скорости.

Очевидцы запечатлели на видео, как боец ММА нарушал ПДД. На кадрах видно, как белый легковой автомобиль дрифтит, выполняя опасные маневры на дороге, при этом чуть не сбивает идущую по пешеходному переходу женщину. После этого москвич разворачивается, увеличивает скорость и заезжает на тротуар.

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