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Сбежавшие из рехаба подростки обматерили гаишников и сняли это на видео

На видео попала погоня полиции за влюбленными подростками, сбежавшими из рехаба

Подростки, которые сбежали из реабилитационного центра в Краснодарском крае и угнали машину, сняли из салона видео погони сотрудников ГИБДД. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«17-летний Миша и 15-летняя Даша попали в социально-реабилитационный центр из-за того, что часто уходили из дома. В центре они познакомились с 13-летним Тимофеем и вместе решили бежать. Вернее — уезжать. Они взяли ключи от машины в куртке сотрудницы СРЦН, сели в Hyundai и погнали по платной трассе. За руль сел Миша — как «опытный водитель»», — говорится в публикации.

Также подростки задокументировали происходящее и сняли погоню из салона на видео. В ролике, который опубликовали в соцсетях, сбежавшие матерятся и оскорбляют сотрудников полиции. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

Отмечается, что во время погони машина с подростками начала дымиться, в результате чего им пришлось остановиться. Затем несовершеннолетние попытались сбежать, двоих из них поймали правоохранители.

До этого сообщалось, что в Омске ребенок устроил пожар в квартире, пока мать ходила в магазин. Женщина оставила дочерей без присмотра. В какой-то момент двухлетняя девочка включила в розетку кипятильник, который лежал в нижнем ящике кухонного стола. Детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что их мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее стена огня перекрыла трассу в Кабардино-Балкарии после аварии с газовозом.

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