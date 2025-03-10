В Челябинске пятилетняя девочка играла с зажигалкой и устроила пожар в квартире

В Металлургическом районе Челябинска детская шалость стала причиной пожара в квартире, пятилетний ребенок жег туалетную бумагу в ванной. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Возгорание в пятиэтажке по улице Сталеваров произошло 9 марта. Спасателей вызвали соседи, которые заметили клубы дыма и услышали крики о помощи. Из задымленной квартиры эвакуировали пенсионерку и троих детей, госпитализация им не потребовалась.

Выяснилось, что причиной пожара стала детская шалость. Пятилетняя девочка закрылась в ванной комнате и подожгла туалетную бумагу. Испугавшись, ребенок уронил ее на белье, бабушка потушить огонь самостоятельно не смогла. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.

До этого сообщалось, что в Омске ребенок устроил пожар в квартире, пока мать ходила в магазин. Женщина оставила дочерей без присмотра. В какой-то момент двухлетняя девочка включила в розетку кипятильник, который лежал в нижнем ящике кухонного стола. Детям оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что их мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Челябинске девочка выбралась на балкон восьмого этажа и просила о помощи.