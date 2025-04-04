Стена огня перекрыла трассу в Кабардино-Балкарии после аварии с газовозом

В Кабардино-Балкарии газовоз вспыхнул после ДТП с «Газелью»

В Кабардино-Балкарии ЗИЛ-газовоз вспыхнул после столкновения с «Газелью», на трассе образовалась стена огня. Видеозапись момента пожара опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

«После аварии между Старым Череком и Аргуданом начался мощнейший пожар. К счастью, обошлось без пострадавших», — отмечается в сообщении.

На кадрах видно, что мощный столб пламени распространился на половине проезжей части, от обочины до разделительного тросового ограждения.

В полиции республики уточнили, что ЗИЛ перевозил опасный груз. На одном из опубликованных фото видна обгоревшая цистерна-газовоз на шасси грузовика ЗИЛ-130.

«После столкновения произошло возгорание транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия физически пострадавших лиц нет. Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы», — отмечается в сообщении полиции.

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