«Простить могу, обнять — нет»: актер Никоненко отказался играть в спектакле с Ефремовым

Российский актер Сергей Никоненко не стал бы играть в одном спектакле с Михаилом Ефремовым, сообщает aif.ru.

«Нет. Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной. Здесь я вспоминаю Льва Николаевича Толстого. Он говорит: когда тебя предали, это все равно что тебе руки сломали. Простить? Да, простить, может быть, можно, а обнять уже не получится. Так и с Мишей. Простить могу, а обнять — нет», — сказал Никоненко, отвечая на вопрос о возможной игре в одном спектакле с Ефремовым.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цехе по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года. Ефремов должен выйти на свободу 9 апреля 2025 года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии в Белгородской области.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что актер Ефремов перестал пить.