Суд вынес новое решение по мучителям студенток на автомойке

Суд оставил под стражей мучителей студенток на автомойке в Свердловской области

Суд решил оставить под стражей троих мучителей студенток на автомойке в Каменске-Уральском. Об этом сообщает Telegram-канал судов Свердловской области.

«Суд продлил несовершеннолетнему срок содержания под стражей до 04.07.2025 включительно... судом рассмотрены ходатайства следователя в отношении совершеннолетнего Анашкина Д.Г. и несовершеннолетнего 2007 г.р., обвиняемых по тем же статьям УК РФ...ходатайства удовлетворены — срок продлен до 04.07.2025 г.», — говорится в публикации.

Отмечается, что постановления суда пока не вступили в законную силу.

В феврале стало известно, что в Каменске-Уральском четырех студенток 3 января вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу. Происходящие пытки они снимали на камеру, а еще двух похищенных девушек заставили смотреть на издевательства.

Мужчин арестовали. По данным местных СМИ, до инцидента с девушками один из них уже избивал подростков.

Ранее был задержан владелец автомойки, где студенткам в рот засовывали шланги с пеной.