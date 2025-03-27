Россиянам назвали самые дорогие цвета автомобилей

За ремонт сложных покрытий автомобилей владельцам придется платить больше. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

«Принято считать, что стоимость покраски автомобиля зависит от самого цвета, но на деле все сложнее. Разница в цене связана не с оттенком, а с химическим составом краски, наличием сложных пигментов и дополнительных эффектов», — сказал эксперт.

По его словам, самым доступным вариантом являются однотонные эмали без металлика и перламутра, поскольку такие краски широко представлены в палитре большого количества марок.

Специалист отмечает, что ремонт сложных покрытий будет дороже. Так, цена популярного у китайских брендов небесно-голубого оттенка с добавлением перламутровых частиц начинается от 10 тыс. рублей за литр. Кроме того, сложность есть и в восстановлении многослойных покрытий. Например, цвет «Черная жемчужина» с многослойным составом требует точности при нанесении. Помимо этого, одной из главных проблем с ремонтом таких машин является отсутствие у колористов готовых рецептур.

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