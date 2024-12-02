Россиянам рассказали, когда от сколов появятся дырки на кузове автомобиля

Сколы на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля появляются в основном от камней. Но чтобы на детали образовалась дыра от коррозии, должно пройти не менее 10 лет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Сквозные дырки в металле из-за сколов — это уже слишком фантастический сценарий. Если сколы совершенно не обрабатывали, то, думаю, должно пройти лет десять до критичной ситуации, до дырок», — сказал Кукарин.

Тем не менее, свежий скол, пока он еще не подвергся воздействию окружающей среды и не начал ржаветь, рекомендуется затампонировать краской в цвет автомобиля: замаскировать без восстановления всех слоев лакокрасочного покрытия, отметил эксперт.

Подобрать краску сегодня легко в магазинах автозапчастей. Небольшой объем средства обойдется в 300-500 рублей. Поврежденный участок зачищается, обезжиривается, наносится краска. Далее деталь сохнет в обогреваемом гараже.

Если в месте скола уже появилась ржавчина, то схема будет немного другая. Необходимо использовать преобразователь ржавчины. Средство наносится на скол и остается на 3 — 4 часа. После этого надо пройтись чистой тряпкой с бензином, чтобы обезжирить этот участок. Только после этого наносится краска.

Эти меры позволят защитить металл на некоторое время, но необходимо наблюдать за ситуацией и повторять процедуру два раза в год, подчеркнул специалист.

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