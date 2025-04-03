Владельцев гибридов заставили доплатить полмиллиона рублей утильсбора

В России владельца китайского гибрида Li L6 заставили доплатить «коммерческий» утильсбор по новой ставке. Об этом пишет портал Quto.ru.

«В прошлом году российские власти начали последовательное повышение ставок утильсбора. Но для частных владельцев сохранились прежние тарифы. Например, для электромобилей, последовательных гибридов и топливных моделей объемом менее трех литров нужно по-прежнему уплачивать 3,4 тыс. рублей», — напоминает издание.

Юрлица раньше должны были платить 32,6 тыс. рублей утильсбора, а с 1 января — 667,4 тыс. рублей. Эксперты по таможенному оформлению отметили, что в 2024 году понятия «коммерческого утильсбора» для «зеленых моделей» и вовсе не существовало.

«Их можно было перепродавать, уплатив 3 400 рублей...эксперты предупреждали: на автомобили, ввезенные в 2024-м, но проданные в 2025-м, утильсбор будет начислен по новым ставкам», — уточняет портал.

Тем не менее с 1 марта уплату утильсбора стали отслеживать при постановке на учет ГИБДД, утверждает Quto. Так, таможенный брокер вносил 32,6 тыс. рублей за Li L6, а его нынешний владелец теперь обязан доплатить разницу — 634,8 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что переизбыток автомобилей на складах российских автодилеров в первую очередь стал итогом повышения утильсбора. В прошлом году в ожидании этой меры в страну массово завезли новые машины по старым ставкам, объяснил RT автоэксперт, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По мнению специалиста, на фоне наращивания поставок перед ростом утильсбора все понимали, что склады дилеров будут переполнены автомобилями, в результате чего распродавать их будут постепенно. Причем предполагалось, что сделать это получится довольно быстро – представители отрасли рассчитывали, что уже в феврале склады опустеют. Однако эти планы остались нереализованными из-за резкого падения продаж.

Ранее россиянам назвали три надежных японских кроссовера с пробегом.