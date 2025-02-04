Эксперт назвал причину переизбытка машин на складах автодилеров

Переизбыток автомобилей на складах российских автодилеров в первую очередь стал итогом повышения утильсбора. В прошлом году в ожидании этой меры в страну массово завезли новые машины по старым ставкам, объяснил RT автоэксперт, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По мнению специалиста, на фоне наращивания поставок перед ростом утильсбора все понимали, что склады дилеров будут переполнены автомобилями, в результате чего распродавать их будут постепенно. Причем предполагалось, что сделать это получится довольно быстро – представители отрасли рассчитывали, что уже в феврале склады опустеют. Однако эти планы остались нереализованными из-за резкого падения продаж.

«Спрос на машины упал. И причина заключается в том, что в России резко ужесточились требования по выдаче кредитов», — объяснил Шкуматов.

Напомним, сообщалось, что в России на автомобильном рынке образовался «пузырь» — склады машин у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков оказались переполнены. Сильнее всего склады переполнились у объемообразующих марок, которым не удалось быстро остановить поставки.

Экономист до этого объяснил, почему в 2025 году автокредиты станут еще недоступнее россиянам.