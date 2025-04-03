Россиянам назвали три надежных японских кроссовера с пробегом

Среди подержанных японских кроссоверов стоимостью до 1,5 млн рублей можно найти несколько достойных вариантов от брендов Toyota, Mazda и Nissan. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по развитию франчайзинговой сети автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов.

«Toyota RAV4 четвертого поколения — один из самых популярных кроссоверов на мировом рынке, известный своей надежностью и долговечностью. Бензиновые моторы могут прослужить не менее 250-400 тыс. километров. Кузов защищен качественным антикоррозийным покрытием. Запчасти широко доступны, а стоимость обслуживания относительно невысока», — сказал эксперт.

Еще один надежный кроссовер — Mazda CX-5 первого поколения. Двигатели известны своей экономичностью и надежностью. Например, бензиновые моторы до первого ремонта прослужат не менее 300–350 тыс. километров. Коробки передач автомобиля также имеют большой ресурс. При этом Mazda CX-5 оснащен множеством систем активной безопасности, таких как круиз-контроль, мониторинг слепых зон и прочие.

К доступным надежным японским кроссоверам также можно отнести Nissan Qashqai первого поколения. Автомобиль оснащается двигателями, которые зарекомендовали себя, как экономичный автомобиль. Даже при больших пробегах эта модель сохраняет работоспособность. Подвеска Qashqai разработана с учетом российских дорог, что делает автомобиль устойчивым к износу и повреждениям.

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