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Мужчина проехал на капоте Toyota в Улан-Удэ и попал на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как мужчина ехал на капоте Toyota

В Улан-Удэ женщина на Toyota провезла мужчину на капоте. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«По поселку Солдатский ехала машина, а на ее капоте, держась за лобовое, мчался пассажир. Примечательно, что за рулем «Тойоты» была женщина», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина лежит на капоте движущегося автомобиля.

По информации источника, между водителем и пешеходом мог быть конфликт, потому что мужчина стучал по стеклу машины. Также сообщается, что после спора пешеход спрыгнул с автомобиля и ушел.

До этого сообщалось, что в Казани пассажиры подрались с таксистом. Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как пассажир с костылем ударяет таксиста, и они начинают драку. В ходе конфликта мужчина роняет свой костыль, который поднимает женщина и наносит предметом несколько ударов таксисту по голове. На записи также видно, что у водителя начинает идти кровь.

Ранее уфимцы с ножом напали на машину скорой помощи.

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