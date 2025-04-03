Водителям посоветовали повременить со сменой резины на летнюю

Водителям в средней полосе России, которые не успели сменить покрышки на летние, стоит повременить с этим. Такой совет в интервью RT дал автоэксперт Петр Баканов. Он напомнил, что в ближайшее время дороги может вновь засыпать снегом, а температура воздуха опуститься до отрицательных значений.

«В областях может образоваться гололед, особенно где-то на эстакадах, в низинах, в лесных участках, где большая влажность, особенно где реки, озера. <...> От недели эксплуатации автомобиля в теплой погоде на зимней резине все равно уже ничего сильно не поменяется», — подчеркнул специалист.

Тем, кто уже успел «переобуться» он посоветовал соблюдать дистанцию и держать руль двумя руками на случай экстренной ситуации.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в предстоящую субботу в Москве произойдет резкое понижение температуры. В воскресенье в столице, по его словам, и вовсе выпадет снег.

Согласно данным метеоролога, 5 апреля, температура воздуха в столице по сравнению с пятницей понизится на 6-7°C. В ночь на воскресенье, 6 апреля, похолодает до -1...-6°C. Днем ожидается до +2°C, выпадет мокрый снег.

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