В Москве таксист-вымогатель попытался развести на деньги мать бойца СВО

В Москве таксист решил развести на деньги мать пропавшего бойца СВО и волонтера

В Москве таксист попытался обмануть мать пропавшего без вести бойца СВО и волонтера. Об этом сообщает Telegram-канал Полпредства Бурятии в Москве.

«Такси за 19 тысяч?! К сожалению, да. Сегодня в Москве произошел вопиющий случай с двумя нашими землячками — волонтером и женщиной, которая ищет без вести пропавшего сына. От аэропорта Домодедово до нашей гостиницы на проспекте Мира цена поездки женщин составила без малого 19 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Однако после звонка в полицию мошенник решил снизить цену до 5 тыс. рублей.

В публикации отмечается, что жертвами подобных махинаций часто становятся бойцы СВО и их родственники.

До этого в Тюмени таксист избил пассажира за отказ платить за поездку.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель толкает мужчину на капот, от чего у автомобиля срабатывает сигнализация. После этого он бросает пассажира на землю и бьет головой об асфальт. На записи также видно, что очевидцы конфликта не защищают мужчину.

Ранее водитель с горящим пахом попал на видео после взрыва в центре Амстердама.