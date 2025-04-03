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Водитель с горящим пахом попал на видео после взрыва в центре Амстердама

Мужчина с пахом в огне попал на видео после взрыва в авто в центре Амстердама

На центральной площади в Амстердаме взорвался автомобиль, в результате чего загорелся водитель. Об этом сообщает местная полиция в соцсети Х.

После взрыва правоохранители оцепили место происшествия. Судя по опубликованному очевидцами видео, водителю удалось выжить. Он выбежал из машины с горящей паховой зоной и начал раздеваться. После этого полицейские облили его пеной. Никто из окружающих не пострадал.

По предварительным данным, мужчина сам специально устроил поджог автомобиля. Машину и место взрыва обследуют.

До этого сообщалось, что на трассе Ростов – Волгодонск большегрузы раздавили два легковых автомобиля.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят два большегруза и две легковые машины, при этом последние получили серьезные повреждения: у автомобилей смят кузов. Также на записи видно, что на место ДТП прибыли экстренные службы.

Ранее таксист жестоко избил тюменца, и это попало на видео.

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