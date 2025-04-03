Таксист жестоко избил тюменца, и это попало на видео

В Тюмени таксист избил пассажира за отказ платить за поездку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Таксист жестоко избил пассажира, потому что тот отказался платить за поездку. <…> Конфликт случился на Федюнинского. Водитель сначала ударил мужчину об капот, потом волочил по земле», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель толкает мужчину на капот, от чего у автомобиля срабатывает сигнализация. После этого он бросает пассажира на землю и бьет головой об асфальт. На записи также видно, что очевидцы конфликта не защищают мужчину.

По информации источника, за медицинской помощью пострадавший не обращался. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге пассажиры автобуса оскорбляли кондуктора. На кадрах видно, как пассажир агрессивно разговаривает с женщиной и угрожает ей расправой молотком. Далее на записи слышно, что кондуктор звонит оператору и описывает сложившуюся ситуацию.

Ранее подростки бегали по автомобилям в Красноярске.