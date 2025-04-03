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Ведущая Лазарева пожаловалась на «ужасные известия»

Ведущая Лазарева сообщила об истечении срока водительских прав
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Alexander Keltik/Global Look Press

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявила, что ее настигли «ужасные известия». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Короче, пацаны, меня настигли ужасные известия. Я вдруг поняла, что у меня заканчиваются права. (...) Теперь мне нужно срочно найти какую-то автошколу, причем чтобы она была еще онлайн», — заявила она.

Сейчас телеведущая проживает в Испании.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов.

До этого актриса Мария Машкова пошутила в интервью телеведущей Татьяне Лазаревой, что получила посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за нее.

Машкова призналась, что с детства равнялась на юмор и харизму Лазаревой. В школе артистке казалось, что она близка к своему кумиру. В 19-20 лет она впервые встретила телеведущую на съемках шоу «Хорошие шутки». На тот момент актриса уже играла в сериале «Не родись красивой».

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