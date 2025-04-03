Стало известно, куда поедет Ефремов сразу после освобождения

Mash: Ефремов поедет по московским врачам сразу после освобождения из колонии

Сразу после освобождения из колонии Михаил Ефремов отправится на обследование и лечение в московские больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Ефремов поедет по московским врачам на обследование и лечение сразу после освобождения из колонии 9 апреля. У актера подозрения на проблемы с сердцем, позвоночником и желудком. На съемочную площадку вернется только после лечения», — говорится в сообщении.

По словам адвоката актера, в колонии Ефремов продолжает ходить на работу, соблюдать режим и правила. Освободить мужчину планируют 9 апреля, через две недели после суда. Актеру уже отдали постановление об УДО, поэтому если сроки его освобождения будут меняться, он сможет подать жалобу.

Также адвокат сообщил, что на свободе Ефремов первым делом отправится к врачам одного из национальных медицинских центров для проведения полного обследования и лечения.

До этого сообщалось, что адвокат Добровинский посоветовал актеру Михаилу Ефремову научиться выбирать партнеров.

Ранее поэтесса Любовь Воропаева высказалась об актере Ефремове.