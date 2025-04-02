Эмигрировавшая в США Машкова вспомнила, как получила ПТСР из-за Татьяны Лазаревой

Актриса Мария Машкова пошутила в интервью телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), что получила посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за нее.

Машкова призналась, что с детства равнялась на юмор и харизму Лазаревой. В школе артистке казалось, что она близка к своему кумиру. В 19-20 лет она впервые встретила телеведущую на съемках шоу «Хорошие шутки». На тот момент актриса уже играла в сериале «Не родись красивой».

«Я думала: «Вот этот самый момент. Я сейчас встречусь с Татьяной Лазаревой. Я выиграю в «Хороших шутках». И Татьяна подойдет ко мне и скажет: «Боже мой, какое у тебя феноменальное чувство юмора, какая ты красивая, какая ты талантливая!» — поделилась артистка.

По словам Машковой, ее команда «с треском» проиграла участникам Comedy Club. Артистка призналась, что очень расстроилась, так как сильно старалась. В тот момент она почувствовала себя глупой и несмешной.

«Мы столкнулись в небольшом коридоре, и мне показалось, что ты (Лазарева) на меня так разочарованно посмотрела. И дальше, не знаю сколько лет, я представляла, как ты сидишь на кухне и говоришь со своей семьей: «Боже мой, ну какая девочка. У нее такая красивая мама, такой талантливый папа, но как же так ей не повезло. Она даже и шутит… Господи, как же она несмешно шутит!» — вспомнила актриса.

Лазарева призналась, что не помнит этой истории. Она уверила Машкову, что у нее были тогда проблемы поважнее, чем думать о таком. Телеведущая рассказала, что помнит актрису со съемок в «Не родись красивой». Тогда мысленно отметила талант актрисы и всей съемочной группы.

«А ты даже не зафиксировала, что мы встретились, и я из-за тебя получила ПТСР!» — посмеялась знаменитость.

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