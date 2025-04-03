Подростки бегали по автомобилям и попали на видео в Красноярске

В Красноярске на видео попало, как подростки бегали по припаркованным машинам

В Красноярске подростки бегали по припаркованным автомобилям. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«В Красноярске «банда» подростков крушит все вокруг и прыгает по припаркованным машинам», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как шесть школьников бегут сначала по дороге, а после один из них — по припаркованным машинам.

По информации источника, инцидент произошел на улице Краснодарской. Подросток, который пробежал по машинам, получил травму ноги.

Также сообщается, что видео отправили сотрудникам правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчина в костюме полицейского ездил по дорогам на моноколесе. По словам нарушителя, он ездил на моноколесе для того, чтобы позабавить прохожих, а также проконтролировать соблюдение ПДД. Так, при виде его в костюме полицейского подростки переставали кататься на самокатах вдвоем.

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