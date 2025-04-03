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Петербуржец угрожал пожилой кондукторше расправой молотком и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как пассажир угрожал кондукторше расправой
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге пассажиры автобуса оскорбляли и угрожали кондуктору. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Два гопника устроили выразительную прожарку по национальному признаку пожилой кондуктору автобуса № 180 в Приморском районе — проехались по внешности, речи и роду деятельности женщины», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пассажир грубо и агрессивно разговаривает с женщиной. Он оскорбляет ее и угрожает расправой молотком.

Далее на записи слышно, что кондуктор звонит оператору и описывает сложившуюся ситуацию. Женщина сообщает, что молодой человек оскорбляет ее и угрожает. После этого нарушители решают покинуть транспорт.

До этого сообщалось, что в Казани женщина пробила костылем голову таксиста и попала на видео. На кадрах видно, как казанка берет костыль и наносит предметом несколько ударов водителю по голове, от чего у мужчины начинает идти кровь.

Ранее уфимец в костюме гаишника «рассекал» на моноколесе.

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